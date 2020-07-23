Ортопед рассказал, как улучшить качество сна

Правильно подобранный матрас и корректное его использование защитят человека от синдрома хронической усталости. Об этом рассказал директор центра реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова Константин Терновой.

Врач травматолог-ортопед напомнил, что человек проводит во сне треть жизни. И добавил, что при неудачном выборе полотна для сна могут развиться искривление позвоночника, боли в спине, появится чувство «разбитости».

В беседе с радио Sputnik Терновой отметил, что следует выбирать максимально жесткий матрас и периодически его переворачивать. Слишком продавленный и неровный матрас негативно сказывается на сне, вызывая синдром хронической усталости и депрессию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поздний сон может представлять опасность для здоровья подростков. К такому выводу пришли ученые.