Ортопед рассказал, как улучшить качество сна

Ортопед рассказал, как улучшить качество сна
Врач порекомендовал приобрести максимально жесткий матрас. Фото: pixabay

Правильно подобранный матрас и корректное его использование защитят человека от синдрома хронической усталости. Об этом рассказал директор центра реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова Константин Терновой.

Врач травматолог-ортопед напомнил, что человек проводит во сне треть жизни. И добавил, что при неудачном выборе полотна для сна могут развиться искривление позвоночника, боли в спине, появится чувство «разбитости».

В беседе с радио Sputnik Терновой отметил, что следует выбирать максимально жесткий матрас и периодически его переворачивать. Слишком продавленный и неровный матрас негативно сказывается на сне, вызывая синдром хронической усталости и депрессию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поздний сон может представлять опасность для здоровья подростков. К такому выводу пришли ученые.

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