Пожилая петербурженка перевела «банковским мошенникам» 1,3 миллиона

В Петроградском районе местная жительница лишилась крупной суммы денег. Пенсионерка перевела средства «банковским мошенникам».

Об инциденте стало известно в среду, 22 июля. Вечером в отдел полиции обратилась женщина, проживающая в доме №50 по Пионерской улице. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка «ВТБ». Собеседник заявил, что пенсионерке необходимо перевести деньги на другие счета.

Как стало известно gazeta.spb.ru, доверчивая горожанка перевела на счета, привязанные к 14 различным номерам телефонов, 1 млн 371,873 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина обчистил мобильный банк, а после вернул телефон владельцу.