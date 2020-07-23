Туристам вернут деньги за поездку в Ленобласть

Ленинградская область примет участие в акции Ростуризма, предусматривающей возврат средств в сумме от 5 до 15 тысяч рублей, потраченных путешественниками на туры по России.

Об этом сообщили в областном правительстве. Путешественникам вернут часть стоимости турпакетов, продолжительность которых составляет не менее 5 дней, а сроки поездки — в период с 15 августа по 20 декабря 2020 года.

В комитете по туризму Ленобласти напомнили, что в регионе насчитывается около 5200 памятников истории, культуры, архитектуры и природы, крепостей, усадеб, дворцов, парков и других объектов, которые будут интересны туристам.

Особой популярностью в Ленобласти пользуются, в частности, реконструкции исторических сражений, а также крупные фестивали. К примеру, 29 августа пройдет фестиваль «Корюшка идет!».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин заявил, что путешественникам частично оплатят туры по России.