Социальное кафе от «Ночлежки» открывается в Петербурге

Социальное кафе от &#171;Ночлежки&#187; открывается в Петербурге
"Ночлежка" рассказала о планах на 2020 год. Фото: vk.com/nochlezhka

Благотворительная организация «Ночлежка», помогающая бездомным людям, поделилась своими планами на ближайшее время.

В этом году волонтеры хотят открыть в Петербурге, где бездомные люди смогут получить бесплатную горячую еду, а также подыскать себе работу. Организация собирается открыть и большой душевой пункт в городе. Кроме того, волонтеры приступят к реализации программы помощи по устройству жизни оставшихся без крова людей после реабилитации.Также организация планирует запустить свои проекты не только в Петербурге, но и в Москве.

«Ночлежка» рассказала и об итогах прошлого года. Так, в городе на Неве был открыт круглогодичный ночной приют, состоялся перезапуск реабилитационного приюта для людей с зависимостью, арендовано помещение для проектов в Москве, организована адаптационная программа по трудоустройству. Кроме того, за 2019 год «Ночлежка помогла 6258 людям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бездомных подопечных «Ночлежки» накормят шарлоткой и багетами.

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