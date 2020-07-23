За лето в Ленобласти произошло 242 лесных пожара

За почти два месяца лета 2020 года в лесах Ленинградской области произошло 242 пожара.

В 100 из всех случаев возгорания в лесах правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела. 98 пожаров были вызваны неосторожным обращением с огнем, в одном пожаре виноват удар молнии, а еще один пожар произошел из-за спецтехники.

Об этом сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях Александр Николенко. Он отметил в ходе пресс-конференции «Интерфакса», что с начала мая в регионе действует особый противопожарный режим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пульмонолог предупредил о возможных последствиях для здоровья в период лесных пожаров и коронавируса. По его словам, дым от пожара вместе с вирусом могут обернуться непредсказуемым эффектом, так как в группе риска по здоровью могут оказаться те, кто болел и те, кто сейчас проходит лечение.