Стала известна дата начала нового сезона РПЛ

В РПЛ назвали дату начала нового сезона чемпионата России по футболу. Об этом стало известно сегодня, 23 июля.

Как сообщили в пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ), первый тур сезона-2020/21 Тинькофф — Российской премьер-лиги пройдет 8-9 августа. В четверг клубы премьер-лиги провели совещание, на котором обсуждалась структура календаря на сезон-2020/21.

Также сообщается, что 7 августа на стадионе ЦСК пройдет матч за Суперкубок России. В предварительном варианте календаря на следующий сезон он был запланирован на 20 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский «Зенит» на выезде одержал волевую победу над «Ростовом» в заключительном 30 туре Российской Премьер-лиги.