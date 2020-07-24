Куда поехали Петербургские абоненты Tele2 после снятия карантинных ограничений

Куда поехали Петербургские абоненты Tele2 после снятия карантинных ограничений

Tele2 на основе big data проанализировала поездки петербургских клиентов в регионы России с 1 июня по 5 июля. Несмотря на действие в Северной столице режима самоизоляции, общее число поездок петербуржцев в регионы страны выросло на 37% год к году.

Оживление туристической активности началось в конце мая. Топ южных направлений для путешествий возглавил Краснодарский край, а вот Крым только на четвертом месте.

В исследовании data scientists Tele2 протестировали две гипотезы: 1) после ослабления ограничений петербуржцы вернулись с дач и из регионов Северо-Запада в Северную столицу; 2) на фоне закрытия международного авиасообщения поток туристов на южные курорты России вырос. Результаты исследования оказались неожиданными.

Петербуржцы активно путешествуют по Ленинградской области и соседним регионам. После ослабления ограничений в начале лета 2020 года петербуржцы вовсе не устремились в город из мест, где пережидали пандемию. Напротив, клиенты Tele2 активно перемещались за пределами домашнего региона: его покидали почти в 1,4 раза чаще, чем в тот же период 2019 года. Основной вклад в рост общего числа путешествий внесли перемещения петербургских пользователей по Ленинградской, Новгородской, Псковской областям, Карелии и другим регионам Северо-Запада. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они прибавили 49% и 30% соответственно.

Число путешествующих на юг сократилось, но в конце июня количество поездок пошло вверх. Эпидемия коронавируса не отменила сезон отпусков, а сдвинула его начало на конец июня, когда петербуржцы стали чаще выезжать на юг России. В последнюю неделю июня число поездок в Краснодарский край, Волгоградскую и Ростовскую области, республику Крым выросло на 24% по сравнению с предыдущей семидневкой. В начале июля этот тренд сохранился – плюс 18% за первую неделю месяца.

Среди южных направлений в этом году лидирует Краснодарский край – туда отправились 47% путешествующих на юг петербуржцев. 22% выбрали Волгоградскую область, примерно 20% – Ростовскую и в Крым поехали 11%. Интересно, что в 2019 году распределение было иным – тогда главными точками притяжения на юге России стали курорты Краснодарского края (47%) и Республика Крым (36%).

Несмотря на оживление туристического потока в конце июня и отсутствие возможности отдохнуть за границей, общее число поездок на российский юг снизилось по сравнению с прошлым годом на 56% год к году.

Куда еще поехали петербуржцы. Кроме южных регионов России, в начале июля петербуржские абоненты Tele2 стали чаще выезжать в Москву и Тверскую область: по сравнению с первой неделей июня число туристов увеличилось на 42% и 27% соответственно. Также вырос интерес петербуржцев к Нижнему Новгороду, Белгороду, Казани, Бурятии и Алтаю Число поездок в регионы Северо-Запада в первые дни июля наоборот снизилось.

Для исследования data scientists Tele2 использовали обезличенные данные о клиентах оператора, которые проводили ночи в Санкт-Петербурге в феврале 2020 года – до начала периода самоизоляции. Этот критерий специалисты по анализу данных ввели для объективности оценки – чтобы в выборку попали клиенты оператора, которые постоянно проживали в северной столице до начала пандемии. Для наиболее точного отражения динамики поездок уникальные абоненты учитывались в рамках одной недели.

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