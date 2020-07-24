В Мурино реконструируют участок Токсовского шоссе

В Мурино реконструируют участок Токсовского шоссе
Токсовское шоссе реконструируют. Фото: lenobl.ru

В Ленинградской области реконструируют Токсовское шоссе. Работы проходят на участке в Мурино, где шоссе пересекается с Вокзальной, Английской и Оборонной улицами.

На дороге оборудуют полосы левых поворотов, чтобы убрать помехи для транспорта, который едет прямо и направо. На перекрестках установят «умные» светофоры, работать они будут в разных циклах — в зависимости от интенсивности дорожного движения.

«Для безопасности пешеходов предполагается обустройство дорожек, ограждений и заездных карманов для автобусов», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

На пересечении с Оборонной улице нанесут «вафельную» разметку.

Специалисты демонтируют ограждения на участке и устанавливают временные дорожные знаки. Работы проходят по заказу ГКУ «Ленавтодор».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожники Ленинградской области наметили план расширения Токсовского шоссе в границах Мурино.

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В Мурино реконструируют участок Токсовского шоссе
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