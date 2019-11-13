На расширенное Токсовское шоссе в Мурино нанесут «вафельницу»

На расширенное Токсовское шоссе в Мурино нанесут &#171;вафельницу&#187;
Тосненское шоссе в Мурино расширят до четырех полос. Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

Дорожники Ленинградской области наметили план расширения Токсовского шоссе в границах Мурино. Так, для минимизации заторов на перекресте с Оборонной улицей хотят нанести вафельную разметку.

Среди основных проблем трассы — заторы, отсутствие заездных карманов для автобусов и переходно-скоростных полос, узкие тротуары и устаревшие светофорные циклы. Решить их должен капитальный ремонт.

Как сообщает дорожный комитет Ленобласти, на Токсовском шоссе планируют изменить схему движения, расширить тротуары, создать дополнительные полосы для поворота направа, организовать островки безопасности и установить «умные» светофоры.

Минимизировать заторы из-за машин, поворачивающих налево в сторону КАД в последние секунды светофора, должна вафельная разметка. Она станет гарантией того, что автомобили не будут создавать препятствия для потока транспорта по направлению в Токсово.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, расширение участка Токсовского шоссе в Мурино пройдет в 2020 году. Работы охватят перекрестки с Вокзальной, Английской и Оборонной улицами.

вафельная разметка ленинградская область мурино токсовское шоссе
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На расширенное Токсовское шоссе в Мурино нанесут «вафельницу»
Дом Соколова включат в маршрут экскурсии по бандитским местам Петербурга
Бывшего полковника Захарченко признали опасным для окружающих и склонным к побегу
Во Всеволожском районе «Ауди» насмерть сбила женщину
Инспекторы ГИБДД раздадут петербуржцам 23 тысячи светоотражателей
Смольный и «Тойота Мотор» заключили соглашение в сфере ...
На Васильевском острове сгорела легковушка
Участники ДТП со Skoda Octavia и «скорой» на Гражданской ...