На расширенное Токсовское шоссе в Мурино нанесут «вафельницу»

Тосненское шоссе в Мурино расширят до четырех полос. Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

Тосненское шоссе в Мурино расширят до четырех полос. Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

Дорожники Ленинградской области наметили план расширения Токсовского шоссе в границах Мурино. Так, для минимизации заторов на перекресте с Оборонной улицей хотят нанести вафельную разметку.

Среди основных проблем трассы — заторы, отсутствие заездных карманов для автобусов и переходно-скоростных полос, узкие тротуары и устаревшие светофорные циклы. Решить их должен капитальный ремонт.

Как сообщает дорожный комитет Ленобласти, на Токсовском шоссе планируют изменить схему движения, расширить тротуары, создать дополнительные полосы для поворота направа, организовать островки безопасности и установить «умные» светофоры.

Минимизировать заторы из-за машин, поворачивающих налево в сторону КАД в последние секунды светофора, должна вафельная разметка. Она станет гарантией того, что автомобили не будут создавать препятствия для потока транспорта по направлению в Токсово.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, расширение участка Токсовского шоссе в Мурино пройдет в 2020 году. Работы охватят перекрестки с Вокзальной, Английской и Оборонной улицами.