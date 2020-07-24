Путин рекомендовал построить в Петербурге батутный центр

Путин рекомендовал построить в Петербурге батутный центр
Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В Петербурге могут построить батутный центр для подготовки спортсменов. Предусмотреть его создание поручил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с участниками акции «МыВместе».

Батутный центр необходим для подготовки спортсменов, которые занимаются в школе олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района.

Решить вопрос поручено губернатору Петербурга Александру Беглову. Подготовить доклад о проделанной работе он должен до 1 октября 2020 года, сообщает пресс-служба Кремля.

С просьбой создать батутный центр в Петербурге к Путину обратился ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный мастер спорта СССР Игорь Виноградов. Зал необходим для его подопечных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2021 году в Петергофе откроют спортивный комплекс с катком и бассейнами.

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