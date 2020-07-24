В двух районах Петербурга обнаружили боеприпасы времен ВОВ

В двух районах Петербурга обнаружили боеприпасы времен ВОВ
Снаряд времен ВОВ. Фото: архив ГУ Росгвардии по Петербургу

В Пушкинском и Калининском районах Петербурга были обнаружены боеприпасы времен ВОВ. Взрывоопасные предметы обезвредили и вывезли военные ЗВО.

Об их обнаружении стало известно в пятницу, 24 июля. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, 22 июля на проспекте Маршала Блюхера возле дома №2 к. 7 обнаружили гранату. Также на Сарицкой улице в полях нашли миномутную мину, четыре гранаты Ф-1 и две штуки РГД-33.

На следующий день боеприпасы нашли в Шушарах по адресу: улица Кокколевская, 1. На стройке наткнулись на шесть артиллерийских снарядов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице нашли сразу два боеприпаса времен ВОВ.

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