На Сампсониевском откопали ручную гранату времен ВОВ

На севере Петербурга нашли советскую гранату, которая лежала в земле со времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Северной столице, боеприпас был найден в Выборгском районе города во время земляных работ. Его откопали у дома №63 на Большом Сампсониевском проспекте, где находится Военный институт физической культуры. Оказалось, что это была советская ручная граната РГД-33.

На место приезжали военнослужащие Западного военного округа. Они вывезли боеприпас из города и уничтожили в специальном для этого месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в лесу в Гаврилово нашли два снаряда и 19 гранат времен ВОВ. Найденные снаряды и гранаты были в состоянии сильной коррозии. Для их обследования была направлена дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН.