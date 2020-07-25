В МЧС рассказали, как избежать теплового удара

Если тепловой удар все же случился, то следует как можно скорее уйти с жары в более прохладное место. Фото: unsplash

Если тепловой удар все же случился, то следует как можно скорее уйти с жары в более прохладное место. Фото: unsplash

Российские спасатели рассказали о признаках теплового удара и о том, как уберечь себя от перегрева организма во время жаркой погоды.

Чтобы избежать теплового удара, выходя на улицу, необходимо надевать головной убор и легкую одежду. Также стоит соблюдать питьевой режим. В МЧС напомнили, что чрезмерное питье воды может привести к перегрузке сердца.

Во время сильной жары следует избегать занятий спортом и воздержаться от алкоголя. Загорать не стоит на голодный желудок и сразу после приема пищи.

Первыми признаками теплового удара являются головная боль, слабость и головокружение. Следом начинает краснеть кожа, однако человек при этом не потеет. Также может начаться тошнота и рвота.

Если тепловой удар все же случился, то следует как можно скорее уйти с жары в более прохладное место и принять лежачее положение. Кроме того, следует снять обтягивающую и лишнюю одежду, а также обернуть голову мокрым полотенцем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре сообщили о приходе аномальной жары в ряде регионов РФ.