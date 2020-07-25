Две легковушки не поделили перекресток Парашютной и дороги на Каменку

В субботу, 25 июля, на пересечении Парашютной и дороги на Каменку произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, водитель Skoda протаранил в бок поворачивающую машину. Судя по опубликованным в соцсетях фото, участники ДТП засыпали осколками проезжую часть.

Очевидцы также отметили, что все службы на месте, прибыла реанимация. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дорожный инцидент произошел утром в субботу, 25 июля, на выезде из поселка Большая Ижора в сторону Соснового Бора. Дорогу там не поделили маршрутка №673 и грузовая машина Iveco.