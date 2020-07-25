Пентагон представит общественности собранные данные об НЛО

Пентагон представит общественности собранные данные об НЛО
Пентагон. Фото: pixabay

Несмотря на продолжительную историю Вселенной и Земли, пока точно не удается установить, есть ли жизнь на других планетах. Но эксперты, которые специализируются на внеземных цивилизациях, активно собирают информацию, которая может стать зацепкой для нахождения других форм жизней.

Специальная Группа по изучению неопознанных летающих объектов, работающая при Пентагоне, намерена обнародовать часть имеющейся информации. Об этом сообщает газета The New York Times с со ссылкой на доклад американского комитета по разведке.

В докладе сообщается, что специалистам нужно время для того, чтобы привести в порядок имеющиеся данные об неопознанных летающих объектах. После этого некоторые факты официально станут доступны всем в течение полугода после разрешения разведки.

Речь идет о случаях свидетельств неких объектов, происхождение которых так и не смогли объяснить, что может говорить о явлениях, которые еще не встречались на Земле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что охотники за НЛО обнаружили на Марсе корабль.

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