Воскресенье в Ленобласти будет дождливым

Однако, солнце местных жителей все-таки порадует.

Июль не очень радовал погодой жителей Ленинградской области. Пока что, остается лишь пережидать дожди и надеяться на более благополучный август.

Завтра, 26 июля, в регионе, в больших его частях, ночью прольются дожди. Они будут кратковременными. Днем осадки ожидаются преимущественно на востоке. Стоит отметить для владельцев транспортных средств, что утром и днем на территории области установится туман. В течение дня в регионе будет наблюдаться облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью подует западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Утром же он сменится на юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду.

В ночное время температура воздуха будет колебаться в пределах от +10 до +15 градусов. Уже днем воздух максимально прогреется до +23 градусов. Атмосферное давление продемонстрирует незначительный рост.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в день ВМФ выглянет солнце.