Воскресенье в Ленобласти будет дождливым

Воскресенье в Ленобласти будет дождливым
Зонтик точно пригодится. Фото: Pixabay

Однако, солнце местных жителей все-таки порадует.

Июль не очень радовал погодой жителей Ленинградской области. Пока что, остается лишь пережидать дожди и надеяться на более благополучный август.

Завтра, 26 июля, в регионе, в больших его частях, ночью прольются дожди. Они будут кратковременными. Днем осадки ожидаются преимущественно на востоке. Стоит отметить для владельцев транспортных средств, что утром и днем на территории области установится туман. В течение дня в регионе будет наблюдаться облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью подует западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Утром же он сменится на юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду.

В ночное время температура воздуха будет колебаться в пределах от +10 до +15 градусов. Уже днем воздух максимально прогреется до +23 градусов. Атмосферное давление продемонстрирует незначительный рост.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в день ВМФ выглянет солнце.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дождь ленобласть погода


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петроградском районе произошло обрушение фасада одного из домов
Каршеринговый автомобиль сбил велосипедиста в Калининском районе
В результате падения самолета на жилой дом в Германии погибли три человека
В Рособрнадзоре рассказали, как выпускники сдали ЕГЭ по истории и физике
Воскресенье в Ленобласти будет дождливым
Скончался один из основателей рок-группы Fleetwood Mac Питер Грин
Полиции Петербурга удалось предотвратить массовую драку армян и азербайджанцев
Ловрен пройдет медосмотр в Лондоне перед переходом в «Зенит»