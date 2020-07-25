В Петербурге в день ВМФ выглянет солнце

Погода никак не сможет повлиять на ход торжественных мероприятий, потому что будет хорошей. Однако, дождевики или зонти, закинутые в сумки, все равно могут остаться актуальными.

Завтра, 26 июля, в День Военно-Морского Флота, установится облачная погода. Однако, солнце все же порадует петербуржцев, иногда показывая себя. Ночью прольются дожди, а вот днем их можно почти не ждать. В течение дня подует западный ветер. Иногда слабо, а иногда умеренно. Ночью столбик термометра максимально поднимется до +16 градусов, а днем температура будет колебаться в значениях от +20 до +22. Атмосферное давление при этом будет незначительно менять свой показатель и расти вверх. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Напомним, просмотр Главного военно-морского парада будет ограничен для петербуржцев. На праздничном шествии военных кораблей и морской авиации лично смогут присутствовать лишь специально приглашенные гости. Для всех остальных будет проведена телевизионная трансляция. Данные меры приняты из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода в августе.