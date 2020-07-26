Юлию Ковальчук раскритиковали за стройность и позу лягушки

Юлию Ковальчук раскритиковали за стройность и позу лягушки
Юлия Ковальчук опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новую запись. Фото: instagram.com/juliakovalchuk

Юлия Ковальчук поделилась с поклонниками фотографией с репетиционного зала, который ей впервые удалось посетить после карантина. Подписчики не разделили с певицей ее радость от тренировки.

Экс-солистка группы «Блестящие» опубликовала новое фото в своем Instagram-аккаунте. Она рассказала о своей радости от посещения репетиционного зала.

Звезда позировала перед зеркалом в позе, демонстрирующей хорошую растяжку, однако подписчикам звезды она показалась странной. Пользователи отметили, что на снимке исполнительница напоминает им лягушку, и вообще снимок получился не самым удачным.

Другие поклонники написали в комментариях под фото, что худоба Ковальчук их насторожила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гарик Харламов резко похудел на фоне развода. Снимок юморист опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Харламов позировал в черных шортах и футболке.

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Юлию Ковальчук раскритиковали за стройность и позу лягушки