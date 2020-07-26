На Ленинском четыре легковушки выстроились в «паровозик» на пустой дороге

На Ленинском четыре легковушки выстроились в &#171;паровозик&#187; на пустой дороге
Машины выстроились в один ряд. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В Петербурге на Ленинском проспекте произошло массовое ДТП. Участниками «паровозика» стали четыре легковушки.

Авария случилось в ночь на воскресенье, 16 июля. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Столкнувшиеся легковые автомобили выстроились в ряд друг за другом. Столкновение было несильным, пострадавших в результате случившегося нет.

На место аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Балтийском бульваре ночной дрифтер на Lexus снес ограждение. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и эвакуатор.

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