На Петергофском шоссе загорелся припаркованный ВАЗ, полицейские выясняют причину пожара

В Красносельском районе Петербурга проводится проверка по факту сгоревшего автомобиля. Обошлось без пострадавших.

Возгорание произошло в субботу, 25 июля, у дома №5/1 по Петергофскому шоссе. В отдел полиции обратилась женщина с заявлением о том, что со стороны проезжей части у указанного дома горит автомобиль.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие правоохранители выяснили, что автомобиль ВАЗ принадлежит 57-летнему водителю.

В результате пожара у машины выгорел багажный отсек с задними колесами, пострадавших нет. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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