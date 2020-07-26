Интернет-омбудсмен прогнозирует рост цен на доступ к Сети

На это повлияет сразу несколько факторов – в том числе пандемия коронавируса.

О том, что в России ожидается рост цен на доступ в Интернет, рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с «360». Он считает перемены неизбежными, так как есть сразу несколько факторов, которые повлияют на стоимость услуги. Он напомнил о «пакете Яровой», а также о понижении курса рубля и пандемии коронавируса. В связи с этим дорожает оборудование, сама сеть для операторов тоже становится дороже. Марничев также отметил, что сейчас люди чаще пользуются интернетом – особенно это было заметно во время режима самоизоляции.

Он считает, что операторы смогут предложить россиянам дополнительные услуги или выгодные условия, чтобы рост цен был обоснованным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, куда поехали Петербургские абоненты Tele2 после снятия карантинных ограничений.