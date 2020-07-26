Семья Майданова переболела коронавирусом

Майданов не заболел, так как у него есть иммунитет. Фото: https://www.instagram.com/maydanov_official/

Майданов не заболел, так как у него есть иммунитет. Фото: https://www.instagram.com/maydanov_official/

После выздоровления артист и его родные отправились отдыхать в Крым.

Об этом стало известно 26 июля. Обо всем пишут РИА Новости. Автор-исполнитель Денис Майданов рассказал, что вся его семья переболела коронавирусом. Он отметил, что они постарались уехать загород во время режима самоизоляции, но избежать заражения не удалось. Сначала недомогание почувствовать мама артиста, затем ухудшилось состояние детей. Они перенесли заболевание в легкой форме, а сам Майданов и вовсе остался здоров. Он считает, что помог иммунитет от перенесенного раннее свиного гриппа.

Сейчас семья артиста отправилась отдыхать в Крым, так как им захотелось развеяться после долгого заточения. Майданов убежден, что российские курорты ничем не хуже, чем таиландские или турецкие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве от коронавируса скончались 13 человек. Инфекция унесла жизни 13 тысячи россиян.