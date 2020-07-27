Subaru сбила мотоциклиста на Приморском шоссе, есть пострадавшие

Subaru сбила мотоциклиста на Приморском шоссе, есть пострадавшие
Место ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

Вчера вечером в Сестрорецке произошла серьезная авария, участниками которой стали иномарка и мотоцикл. Скорая помощь госпитализировала двоих.

Об аварии сообщили в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте». Все произошло вечером в воскресенье, 26 июля, около дома №271 на Приморском шоссе. Дорогу не поделили мотоцикл и Subaru.

Участники движения столкнулись, когда 33-летний водитель авто отъезжал от обочины. В этот момент он сбил 29-летнего мотоциклиста на Honda, который ехал с девушкой.

Результатом дорожно-транспортного происшествия стала госпитализация мотоциклиста и его 28-летней девушки пассажира. Оба получили тяжелые травмы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Светлановском в ДТП пострадал мотоциклист. Байкер остался жив, но жалуется на боль в руке.

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