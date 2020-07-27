Пользователи заметили проблемы в работе Twitter

Пользователи заметили проблемы в работе Twitter
Сбои в Twitter обнаружены в ряде стран. Фото: unsplash.com

Ранним утром в понедельник, 27 июля, пользователи начали жаловаться на сбои в работе социальной сети Twitter. Проблемы замечены в нескольких странах, включая Россию.

Согласно информации сервиса Downdetector, мониторящего неполадки в работе интернет-ресурсов, чаще всего проблемы в работе соцсети возникали у жителей США, Великобритании, Франции, Германии, Турции и Японии. В России неполадки были преимущественно у пользователей из Петербурга и Москвы.

Большинство владельцев аккаунтов в Twitter столкнулись с проблемами при работе сайта. Четверть из всех пожаловались на работу приложения на «яблочных» устройствах, а 14% заметили проблемы в работе приложения на Android.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что хакеры взломали около 130 аккаунтов в Twitter. Нападавшие сумели установить контроль над небольшим количеством этих аккаунтов и разместили сообщения в них.

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