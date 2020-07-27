Водителю выстрелили в лицо из травмата в Кузьмоловском

Мужчину госпитализировали после выстрела в лицо. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Мужчину госпитализировали после выстрела в лицо. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В поселке Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области госпитализировали 32-летнего водителя. Мужчина получил выстрел в лицо.

Как стало известно gazeta.spb.ru, нападение произошло ночью 26 июля. Со слов пострадавшего, у дома 14 по Молодежной улице другой мужчина выстрелил ему в лицо из травматического пистолета.

Пострадавшего увезли на скорой с ранением губы. Оказав помощь, медики отпустили его домой. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.

По подозрению задержан 29-летний мужчина. Полиция полагает, что он стрелял из травматического пистолета «Оса». Оружие изъято, однако серий номер на нем стерт. Владелец пистолета не установлен.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция возбудила уголовное дело после стрельбы в поселке Васького. Мужчину госпитализировали с множественными огнестрельными ранениями ягодицы, поясничного отдела и конечностей.