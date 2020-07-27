Сообщество в соцсети требуют запретить из-за мотивации к насилию

Прокуратура требует признать информацию в одной из соцсетей запрещенной. Фото: unsplash.com

Прокуратура требует признать информацию в одной из соцсетей запрещенной. Фото: unsplash.com

Прокуратура Красносельского района Петербурга требует признать информацию в одной из соцсетей запрещенной. В ведомстве утверждают, что сведения порочат образы полицейских и мотивируют к насилию.

Сомнительная информация найдена в одной из групп популярной социальной сети. По данным прокуратуры, сообщество создает положительный образ сотрудников и отрицательный образ правоохранительных органов. В группе демонстрируют оружие и мотивируют нарушать законы.

«Информация оправдывает противоправное поведение в молодежной субкультуре, ориентирована на внедрение в повседневную жизнь стиля общения и «законов» криминального мира», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Заявление о признании информации, размещенной в группе, запрещенной в РФ направлено в суд. Иск находится на рассмотрении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Петербурга осудили за пропаганду нацизма в соцсетях. Мужчина негативно высказывался о евреях и упоминал лидера фашистской Германии.