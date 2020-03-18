За пропаганду нацизма в соцсети петербуржец заплатит 15 тысяч

В Северной столице Приморский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, которого уличили в экстремизме. Идеи и комментарии националистического толка горожанин распространял в Интернете.

На посты пользователя, который не скрывал свою личность, сотрудники правоохранительных органов наткнулись в соцсети «ВКонтакте». В них мужчина негативно высказывался о евреях, упоминал лидера фашистской Германии и негативно отзывался о событиях в Секторе Газа.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов тексты были направлены следователями на экспертное исследование, которое показало, что материалы содержат запрещенную информацию.

Теперь мужчине предстоит выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи спасают мальчика, сбитого на улице Коллонтай.