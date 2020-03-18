Врачи спасают мальчика, сбитого на улице Коллонтай

В Невском районе Петербурга произошла серьезная авария с участием пешехода. Водитель легкового авто сбил подростка на «зебре».

Все случилось сегодня, 18 марта, на улице Коллонтай. В дорожно-транспортном происшествии пострадал 14-летний мальчик.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, юноша пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на «зебру» выехала легковушка Skoda, за рулем которой находился водитель с 16-летним стажем.

В результате подростка госпитализировали с тяжелыми травмами. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка лишилась свободы после смертельного ДТП на Шпалерной, которое произошло в 2018 году.