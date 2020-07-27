Семилетний мальчик погиб под колесами электрички в Кобралово

Маленький мальчик погиб на железнодорожных путях в Гатчинском районе Ленинградской области.

Как сообщает 47news, ссылаясь на транспортную полицию по СЗФО, все произошло в половину четвертого дня в воскресенье, 26 июля, на железнодорожной станции в Кобралово. Семилетний ребенок сбежал с дачного участка и дошел до ж/д путей.

В районе станции Кобралово мальчика сбил электропоезд «Петербург — Оредеж». Машинист электрички заметил ребенка, начал сигналить и применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать столкновения. Ребенок получил смертельные травмы.

В полиции отметили, что мальчик приехал на дачу из Петербурга.

Следственный комитет на транспорте по СЗФО устанавливает все обстоятельства трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе мать уронила ребенка в воду, пытаясь проскочить перед поездом.