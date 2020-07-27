В Петербурге судят водителя под наркотиками, сбившего мотоциклиста на Васильевском

Мотоциклист пострадал в ДТП в 2018 году. Фото: unsplash.com

Мотоциклист пострадал в ДТП в 2018 году. Фото: unsplash.com

Суд в Петербурге рассмотрит дело о дорожной аварии на Васильевском острове. В июле 2018 года пьяный водитель столкнулся с мотоциклистом, в результате чего тот получил тяжелые травмы.

Автомобилиста обвиняют в нарушении ПДД и вождении в состоянии наркотического опьянения. Это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По данным следствия, авария произошла в июле 2019 года. Водитель, выехав на регулируемый перекресток Малого проспекта В.О. и 16-17 линий, при выполнении поворота налево не уступил дорогу мотоциклисту. Участники движения столкнулись. Автомобиль наехал на другую машину, а водитель мотоцикла получил тяжелые травмы.

«На протяжении ряда лет обвиняемый скрывался от следствия и находился в розыске», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы направлены в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

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