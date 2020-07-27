Мирча Луческу покинул киевское «Динамо» спустя несколько дней после назначения

Румынский тренер не смог задержаться в команде и на неделю.

Футбольный специалист пришел в расположение «Динамо» 23 июля. Он планировал быть успешным наставником для команды, находясь на посту главного тренера. Однако, его назначение не вызвало восторга у болельщиков. В связи с этим, 75-летний Луческу решил уйти в отставку, не пытаясь переубедить недовольных фанатов киевского клуба. Тренер объяснил решение тем, что не может осуществлять свою профессиональную деятельность во враждебной атмосфере. Особенно, если негатив идет со стороны болельщиков, чья поддержка так много значит для игроков команды. Луческу подчеркнул, что решение было принято не из-за страха, ведь трусом он никогда не являлся. Об этом сообщает Gazeta Sporturilor.

Луческу хотел возглавить «Динамо» не из-за финансовой составляющей. Экс-наставник донецкого «Шахтера» лишь хотел вновь вернуться в футбол, однако попытка закончилась неудачно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Луческу заявил, что в «Зените» не дают шанса молодым игрокам.