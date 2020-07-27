Ловрен прокомментировал свой контракт с «Зенитом»

Ловрен прокомментировал свой контракт с &#171;Зенитом&#187;
Деян Ловрен. Фото: instagram.com/dejanlovren06/

Футболист надеется, что сможет добиться многого в новой команде.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем сообщает пресс-служба ФК «Зенит». Футболист сборной Хорватии Деян Ловрен, подписавший контракт с петербургским клубом, рассказал, что он думает о происходящем. Он отметил, что слышал много хорошего о «сине-бело-голубых» и об их успехах в текущем сезоне. Для него был важен не только статус «Зенита», но также сильные партнеры. Ловрен надеется, что сможет поделиться опытом с российскими футболистами и поможет им «пройти как можно дальше» на Лиге чемпионов.

«Я знал, что «Зенит» уделяет очень большое внимание еврокубкам и особенно — Лиге чемпионов. Это тоже важно для меня»,

— объяснил футболист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Жирков может остаться в «Зените» еще на один сезон. Пока что информацию официально не подтвердили. Контракт истекает в конце июля.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
деян ловрен зенит


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лисовец рассказал, возможна ли вторая волна коронавируса в Петербурге
Иванович собирается переходить в «Эвертон»
Врач предложил людям с ожирением отказаться от диет
В Роспотребнадзоре рассказали, когда употребление рыбы в пищу может таить в ...
Россияне не смогут посетить Финляндию как минимум до конца лета
Корабли, участвовавшие в параде в честь дня ВМФ, покидают Петербург
Ловрен прокомментировал свой контракт с «Зенитом»
Трансляцию концерта ко дню ВМФ в Петербурге посмотрело более миллиона человек