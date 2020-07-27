Ловрен прокомментировал свой контракт с «Зенитом»

Футболист надеется, что сможет добиться многого в новой команде.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем сообщает пресс-служба ФК «Зенит». Футболист сборной Хорватии Деян Ловрен, подписавший контракт с петербургским клубом, рассказал, что он думает о происходящем. Он отметил, что слышал много хорошего о «сине-бело-голубых» и об их успехах в текущем сезоне. Для него был важен не только статус «Зенита», но также сильные партнеры. Ловрен надеется, что сможет поделиться опытом с российскими футболистами и поможет им «пройти как можно дальше» на Лиге чемпионов.

«Я знал, что «Зенит» уделяет очень большое внимание еврокубкам и особенно — Лиге чемпионов. Это тоже важно для меня»,

— объяснил футболист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Жирков может остаться в «Зените» еще на один сезон. Пока что информацию официально не подтвердили. Контракт истекает в конце июля.