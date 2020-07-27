Иванович собирается переходить в «Эвертон»

Капитан «Зенита»якобы уже попрощался с «сине-бело-голубыми», так как не собирается продлевать контракт.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. В Сети ходят слухи, согласно которым капитан «Зенита» Бранислав Иванович может покинуть команду ради ливерпульского «Эвертона». Футболист, таким образом, вернется в Английскую Премьер-лигу. Отмечается, что Ивановича в команде хочет видеть тренер, с которым он уже знаком после работы в «Челси».

Напоминаем, что контракт игрока истекает уже 31 июля. Пока что непонятно наверняка, будет ли он продлен, но в СМИ писали о прощании Ивановича с коллегами из России. Иностранец играл за «Зенит» с 2017 года и принял за это время участие в 125 матчах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ловрен прокомментировал свой контракт с «Зенитом». Футболист надеется, что сможет добиться многого в новой команде.