В Великобритании удивились мощи российского флота

В Великобритании удивились мощи российского флота
Парад в честь Дня ВМФ в Петербурге в 2019 году. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В одном из изданий вышла статья, посвященная масштабному параду в честь ВМФ.

Статью о морском параде в России опубликовали Daily Mail, ее автором стала журналистка Амелия Винн. Она осталась под впечатлением от увиденного и подчеркнула, что стране удалось показать растущую мощь своего флота. Автор материала отметил, что за последние годы удалось многое модернизировать, а тем временем президент РФ Владимир Путин не собирается останавливаться на достигнутом результате. Так, в ближайшее время появится еще 40 кораблей, оснащенных гиперзвуковым оружием.

Винн также рассказала, что впечатляющие парады прошли не только в Санкт-Петербурге, но и некоторых других городах. С мнением журналистки согласились читатели издания. Некоторые даже позавидовали России.

«Стыдно, что у нас нет такого патриотичного лидера»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что корабли, участвовавшие в параде в честь дня ВМФ, покидают Петербург.

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великобритания вмф


 

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