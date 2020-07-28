В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Размеры индексации пенсий неработающим гражданам определены федеральным законом, который обеспечивает рост реальных выплат до 2024 года. А после пенсии будут расти в зависимости от роста доходов бюджета Пенсионного фонда России.

В ведомстве прокомментировали появившуюся ранее информацию о том, что указ главы РФ Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» якобы допускает заморозку пенсий.

Как сообщили РИА Новости, со следующего года выплаты для пожилых граждан будут проиндексированы на 6,3%, еще через год — на 5,9%. В последующие два года уровень индексации составит 5,6% и 5,5% соответственно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России упростили переквалификацию для матерей с детьми и пенсионеров. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому региональные службы занятости смогут самостоятельно заключать соглашения с необходимыми организациями, а также выделять им субсидии.