В России упростили переквалификацию для матерей с детьми и пенсионеров

Зачастую, после продолжительного перерыва в работе, матерям необходимо заново пройти обучение по своей профессии или повысить уровень своей квалификации, чтобы продолжать свою трудовую деятельность. То же касается и пенсионеров, которым становятся необходимы новые возможности для продолжения работы.

При этом, местные службы занятости в регионах России до настоящего времени не могли напрямую договориться с организациями, проводящими обучение данных категорий граждан. Это усложняло процесс, ведь приходилось запрашивать средства из региональных бюджетов, что занимало немало времени. Об этом сообщают РИА-новости.

Сегодня, 27 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому региональные службы занятости смогут самостоятельно заключать соглашения с необходимыми организациями, а также выделять им субсидии. Речь идет о компаниях или индивидуальных предпринимателях, которые помогают менять квалификацию и обучают россиян в рамках национального проекта «Демография».

Напомним, мамы, которые находятся в декрете, будут сами вольны выбирать курсы, которые они хотят пройти. Главное, чтобы они были согласованы с работодателем. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин рассказал, что не знает, как подхватил коронавирус.