Мишустин рассказал, что не знает, как подхватил коронавирус

Михаил Мишустин так и не узнал, как он заразился. Фото: kremlin.ru

Михаил Мишустин так и не узнал, как он заразился. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что не знает, как заразился коронавирусом. Процесс борьбы с инфекцией он назвал непростым.

По его словам, огромную роль в его выздоровлении сыграли врачи. У председателя правительства была высокая температура, а лечение продолжалось долго.

В интервью телеканалу «Россия-24» премьер-министр отметил опасность коронавируса для любого человека. Он подчеркнул, что вирус «не выбирает должности».

Работать премьер-министр начал сразу, как только стал чувствовать себя лучше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что председатель правительства Михаил Мишустин распорядился оказать дополнительную поддержку внутреннему туризму.