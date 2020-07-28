В Пушкине среди ночи ВАЗ протаранил светофор

В Пушкине среди ночи ВАЗ протаранил светофор
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Пушкине среди ночи водитель ВАЗ-2112 влетел в светофор. К месту ДТП приезжали спасатели.

Авария случилась во вторник, 28 июля, на пересечении улицы Генерала Хазова и Петербургского шоссе. Фотографии с места происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что у машины полностью разбита передняя часть. На месте работали сотрудники МЧС.

Официальной информации о случившемся и сведений о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об аварии с «перевертышем» на Пулковском шоссе. В результате столкновения транспортных средств пострадали двое детей. Медики зафиксировали у несовершеннолетних черепно-мозговые травмы и отправили в больницу.

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