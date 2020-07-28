В России за сутки потушили более 60 лесных пожаров

На территории России за прошедшие сутки потушили 65 лесных пожаров. С огнем боролись сотрудники Лесопожарных служб.

Накануне, 27 июля, природные пожары тушили на площади на 1 191 гектаров. Как сообщает Авиалесоохрана, к началу следующего дня на территории страны бушевали еще 137 лесных пожаров.

Наибольшая площадь возгораний была зафиксирована в Чукотском автономном округе, там действовал пожар на площади 48,5 тыс. гектаров.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на военном полигоне в Выборгском районе Ленобласти сотрудники МЧС потушили лесной пожар. На месте происшествия, в частности, работали военнослужащие и авиация.