В России за сутки потушили более 60 лесных пожаров

На территории России за прошедшие сутки потушили 65 лесных пожаров. С огнем боролись сотрудники Лесопожарных служб.
Накануне, 27 июля, природные пожары тушили на площади на 1 191 гектаров. Как сообщает Авиалесоохрана, к началу следующего дня на территории страны бушевали еще 137 лесных пожаров.
Наибольшая площадь возгораний была зафиксирована в Чукотском автономном округе, там действовал пожар на площади 48,5 тыс. гектаров.
Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на военном полигоне в Выборгском районе Ленобласти сотрудники МЧС потушили лесной пожар. На месте происшествия, в частности, работали военнослужащие и авиация.