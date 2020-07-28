В Петергофе лжеводоканальщики обманули пенсионера на 20 тысяч

Пожилой петербуржец стал жертвой мошенников. Он отдал неизвестным почти 20 тыс. рублей.

Преступный инцидент произошел в понедельник, 27 июля, в Петергофе. В отдел полиции обратился 69-летний мужчина. Он рассказал, что трое неизвестных представились сотрудниками «Водоканала» под предлогом оказания услуг по замене водяных фильтров.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в результате их визита мужчина лишился 19,9 тыс. рублей.

По факту мошенничества, совершенного группой лиц, было возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге задержали одного из автоподставщиков, которые развели пенсионера на 70 тыс. рублей. Трое мужчин подошли к пенсионеру и заявили, что он якобы попал в ДТП и повредил зеркало на их черной Audi А6.