Поджигатели иномарок в Петербурге задержаны полицией

Петербургские правоохранители задержали двух мужчин. Их подозревают в поджоге автомобилей на севере и в центре города.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ночью 17 июля на улице Кустодиева кто-то поджег автомобиль «Додж Калибер» 2008 года выпуска. Спустя 10 дней полиция задержала подозреваемого. Предварительно, он облил иномарку жидкостью для розжига и поджег. Было открыто уголовное дело.

В ночью 30 июня неизвестные подожгли автомобиль «Мерседес Бенц Е350» 2014 года выпуска. Он был припаркован во дворе на Литейном проспекте. Хозяйка оценила ущерб в 1,8 млн рублей. Полиция так же открыла уголовное дело.

Подозреваемого в поджоге «Мерседеса» задержали 27 июля в Яковлевском переулке. Установлено, что злоумышленник был знаком с хозяйкой авто. У них были финансовые разногласия в сфере купли-продажи недвижимости. Мужчина решил ей отомстить. Он заранее купил канистру с бензином на заправке и отправился к иномарке, где поджег ее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Кустодиева неизвестный поджег автомобиль.