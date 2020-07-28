В Красносельском районе 30-летний мужчина попал в реанимацию после отравления психотропами

В Красносельском районе 30-летний мужчина попал в реанимацию после отравления психотропами
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице в больницу доставили мужчину с отравлением психотропными веществами.

Об этом стало известно утром понедельника, 27 июля. В отдел полиции Красносельского района поступил сигнал из НИИ. Как стало известно gazeta.spb.ru, правоохранителям рассказали, что 30-летний мужчина отравился веществами и был помещен в токсическую реанимацию в тяжелом состоянии.

В настоящее время сотрудники правопорядка выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трехлетний мальчик отравился и потерял сознание на детской площадке на Бухарестской улице. Его 30-летняя мать рассказала, что сыну поплохело, когда он играл на горке рядом с домом.

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