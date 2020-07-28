Российские работники не хотят менять трудовую книжку на электронную

Российские работники не хотят менять трудовую книжку на электронную
В России введены электронные трудовые книжки. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Опрос ВЦИОМ показал, что большая часть работающих российских граждан отдает предпочтение бумажной трудовую книжку.

Согласно результатам опроса, если не считать неработающих пенсионеров и тех, кто уже перешел на электронный формат документа, бумажную трудовую книжку выбирают 63% опрошенных, а перейти на электронную готовы лишь 30% россиян.

Среди работающих россиян отказываться от старой трудовой не хотят 56%, собираются отказаться 29%, а 6% уже перешли на электронный документ.

Среди тех, кто желает оформить цифровую версию книжки, большинство проживает в столице и Петербурге.

Респонденты также назвали основные недостатки нового формата трудовой: они считают, что есть риск потери данных из-за технических сбоев и утечки информации посторонним лицам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках.

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