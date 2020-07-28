Российские работники не хотят менять трудовую книжку на электронную

Опрос ВЦИОМ показал, что большая часть работающих российских граждан отдает предпочтение бумажной трудовую книжку.
Согласно результатам опроса, если не считать неработающих пенсионеров и тех, кто уже перешел на электронный формат документа, бумажную трудовую книжку выбирают 63% опрошенных, а перейти на электронную готовы лишь 30% россиян.
Среди работающих россиян отказываться от старой трудовой не хотят 56%, собираются отказаться 29%, а 6% уже перешли на электронный документ.
Среди тех, кто желает оформить цифровую версию книжки, большинство проживает в столице и Петербурге.
Респонденты также назвали основные недостатки нового формата трудовой: они считают, что есть риск потери данных из-за технических сбоев и утечки информации посторонним лицам.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках.