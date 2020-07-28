Петербуржец изготавливал и продавал патологоанатомам фальшивые лекарства

В Петербурге мужчина получил три года условно за изготовление и продажу патологоанатомическому отделению фальсифицированных лекарств.

Гособвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Кировского района. Как сообщили на официальном сайте ведомства, по данным следствия, обвиняемый в апреле 2016 года изготовил и продал фальшивые лекарства в патологоанатомическое отделение СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» на сумму 235 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил в связи с наличием срока для обжалования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд приговорил жителя Петербурга к исправительным работам за неуплату алиментов. Он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за аналогичное преступление, совершенное в отношении своего несовершеннолетнего ребенка.