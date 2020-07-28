Дети нашли под Гатчиной расчлененного мужчину

Дети нашли под Гатчиной расчлененного мужчину
Личность погибшего устанавливается. Фото: Pixabay

В Гатчинском районе найдены фрагменты тела мужчины. Останки были в зарослях борщевика за баней.

Как сообщает 47news, все произошло в поселке Пригородный рядом с Гатчиной. Местные дети наткнулись на труп, который находился в зарослях борщевика за баней. Там лежали нижняя часть правой ноги, фрагмент правой руки от кисти до локтя и грудная клетка с шейными позвонками. Часть останков была завернута в полиэтиленовый пакет, а другая была мумифицирована.

Предварительно, мужчина был убит около месяца назад. Личность мужчины, как и обстоятельства его гибели, устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тело без рук, ног и головы нашли под окнами дома на проспекте Художников 27 июля. В убийстве молодой петербурженки подозревают ее супруга. Он зарубил ее топором и расчленил. Часть останков он спрятал в чемодане, а тело выкинул в окно.

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