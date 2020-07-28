В Ковенском переулке Range Rover врезался в стену дома после ДТП

В Ковенском переулке Петербурга произошла дорожная авария с участием сразу трех легковых автомобилей. Одна из иномарок влетела в стену здания.

Авария случилась накануне, 28 июля, однако подробности случившегося стали известны только сегодня. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в УГИБДД по городу и Ленобласти, дорожный инцидент произошел у дома №1. Столкнулись машины Range Rover под управлением 20-летней девушки и 51-летней женщины. После этого авто наехали на Lexus, за рулем которого находился 58-летний горожанин.

В результате ДТП пострадавших нет, по факту аварии проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каршеринг повис на дорожном ограждении на Английской набережной. Очевидцы предположили, что водитель засмотрелся на красоты ночного города.