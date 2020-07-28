Каршеринг повис на дорожном ограждении на Английской набережной

Каршеринг повис на дорожном ограждении на Английской набережной
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В центре Северной столицы глубокой ночью водитель каршерингового авто протаранил дорожное ограждение.

Авария случилась сегодня, 28 июля, на Английской набережной. Фотографиями поврежденного транспортного средства поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что иномарка угодила прямо на дорожную ограду и застряла. Очевидцы запечатлели арендованную иномарку на фоне разведенных мостов. В комментариях к записи пользователи предположили, что водитель засмотрелся на красоты ночного города.

Причины случившегося не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине среди ночи ВАЗ протаранил светофор. На место происшествия приезжали сотрудники МЧС.

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