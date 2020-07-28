Обстоятельства повреждения банкомата в Петергофе устанавливаются

Обстоятельства повреждения банкомата в Петергофе устанавливаются
В Петергофе повредили банкомат. Фото: pixabay.com

Днем во вторник, 28 июля, полиция Петродворцового района получила сообщение о повреждении банкомата под Петербургом.

Как стало известно gazeta.spb.ru, по данным полиции, неустановленные личности повредили банкомат, установленный рядом с одним из домов в Петергофе. Обстоятельства, при которых был нанесен ущерб терминалу, пока не установлены.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшем. На месте происшествия работал наряд полиции, который незамедлительно выехал по вызову. Органам предстоит выяснить общий ущерб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инкассаторов подозревают в краже 10 млн из банкомата на Партизана Германа.

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