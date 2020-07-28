В Ленобласти задержали преступника, которого искали по всей стране

В Волховском районе Ленобласти в руки правоохранителей попался мужчина, объявленный в федеральный розыск.

Как сообщает пресс-служба УВО ВНГ по региону, вечером в воскресенье, 26 июля, бойцы Росгвардии задержали мужчину, которого искали по всей стране, за преступления, совершенные на территории Подпорожского района.

Стражи порядка выезжали на вызов на кондитерскую фабрику, расположенную на Мурманском шоссе. Там они выяснили, что один из работников фабрики устроил дебош и разругался с персоналом. Во время скандала сотрудники нажали тревожную кнопку.

В итоге его повезли оформлять административный протокол. Но уже в участке правоохранители выяснили, что дебошир находится в федеральном розыске.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском вокзале и ж/д станции Печора задержали двоих граждан, находящихся в федеральном розыске.