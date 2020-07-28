На Васильевском из банка вынесли более миллиона рублей

Грабитель угрожал оружием, чтобы напугать сотрудников организации.

Об этом стало известно сегодня, 28 июля. Обо всем сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на собственные источники. Все случилось на Васильевском острове на Большом проспекте в одном из крупных отделений банка в половину восьмого вечера. В здание зашел мужчина и начал угрожать окружающим оружием. Он потребовал отдать ему деньги – в итоге грабителю удалось заполучить более миллиона рублей. Затем он скрылся в неизвестном направлении.

Прочие подробности инцидента не разглашаются. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах дела. Отмечается, что никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обстоятельства повреждения банкомата в Петергофе устанавливаются.